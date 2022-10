Halo Infinite : les biomes du mode Forge

Pendant que se murmure bien des choses autour de l'avenir de 343 Industries (nouvel épisode, changement de moteur…), l'équipe fait preuve de discrétion sur ce sujet et se contente de remonter sur la scène pour parler du mode Forge de, features aux ambitions débordantes comme l'ont attesté les premiers retours.Cette fois, on nous présente les 6 types de biome qui seront disponibles (davantage à venir), la façon dont l'on pourra collaborer à plusieurs pour créer une carte ou un mode (avec fonctions d'administration) ou encore la manière de partager tout cela, avec notamment nettoyage des serveurs tous les 30 jours pour les travaux non enregistrés, ou encore la bonne idée d'avoir des crédits pour afficher les collaborateurs, sans rien effacer si vous reprenez les travaux d'une autre équipe pour y ajouter vos propres modifications.La mode Forge sera lancé en version bêta dans le cadre de l'inter-saison (le 8 novembre) tandis que la sortie officielle aura lieu durant la Saison 3 (à partir de mars 2023).- Un autre Live aura lieu aujourd'hui pour illustrer le mode coop et le contenu de l'inter-saison.