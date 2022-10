Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin présente sa deuxième extension en vidéo

Square Enix vient nous rappeler que c'est la semaine prochaine, le 26 octobre, que sortira la deuxième extension de, sous-titrée « Wanderer of the Rift » et remettant en avant le puissant Gilgamesh caché au cœur d'un donjon dont la structure est générée aléatoirement.Ce DLC ajoutera du nouvel équipement, un niveau de difficulté supérieur, quelques compétences, la possibilité d'invoquer des monstres et une classe supplémentaire (Mage Bleu).