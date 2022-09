Et un report de plus pour Skull & Bones Et un report de plus pour Skull & Bones

Ce n'est pas une mauvaise blague mais apprenez que 5 ans et demi après son annonce, et alors que Ubisoft semblait ENFIN tenir la bonne, Skull & Bones loupe une nouvelle fois son rendez-vous avec l'annonce d'un énième report : le titre ne sera pas près pour début novembre mais pour le 9 mars 2023. Nouvelle date logiquement définitive mais bon…



Sinon pour se faire pardonner, une bêta ouverte sera lancée prochainement pour que chacun puisse se faire une idée de l'expérience. Plus d'infos à venir.