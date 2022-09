Overwatch 2 : déjà le trailer de lancement

Blizzard prend un peu d'avance en diffusant dès aujourd'hui le trailer de lancement pourdont la sortie n'est attendue que la semaine prochaine, le 4 octobre précisément, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen ainsi que sur Nintendo Switch.Une bande-annonce qui fait un rapide point sur les contours de cette « suite » qui jouera d'entrée la carte du F2P, impliquant donc la présence d'un Battle Pass pour la Saison 1 fait de skins et autres éléments cosmétiques, sans oublier des boosters d'xp pour ceux qui achèteront le Pass Premium à 9,99€. Un Pass qui d'ailleurs inclura la nouvelle héroïne Kiriko au palier 55 (donc va falloir taffer), et déblocable d'entrée si vous avez le Premium (également offert si vous avez le premier).Enfin, la vidéo rappelle que cette suite se jouera en 5V5, que l'on aura 22 cartes dont 5 inédites, 6 modes de jeu dont le nouveau « Push », et que deux autres personnages seront au programme, eux directement offerts.