Du gameplay et quelques screens pour Infinity Strash Dragon Quest : The Adventure of Dai

Square Enix a partagé du gameplay et quelques screens de, adaptation de l'anime qui a fait son retour il y a un moment et avec un certain succès.Le titre prévu pour courant 2023 avec sortie mondiale (PC, PS5, PS4, Switch) proposera deux modes, le premier reprenant le manga/anime jusqu'à la Bataille de Sovereign Rock Castle, tandis que le deuxième proposera un gros donjon (Temple of Memories) dont la structure est générée aléatoirement.Pour la vidéo ci-dessous :- 1:01:48 à 1:04:24 : Gameplay du donjon Temple of Memories- 1:05:11 à 1:11:56 : Gameplay Chapitre 3-3- 1:13:29 à 1:15:10 : Gameplay Chapitre 3-4