Le multi de Modern Warfare II et Warzone 2 se dévoilent avec un trailer (+ beta)

Activision Blizzard a lâché du neuf suravec l'attendu trailer multijoueur qui vient révéler notamment la présence d'une liste spéciale vue TPS, plus largement un aperçu des nouveaux véhicules et des armes, dont une nouvelle grenade bien vicieuse, sans oublier un petit point sur les modes avec celui consistant à libérer des otages (sans réanimation) ou encore la confirmation du retour des Special Ops (jouables à deux en coopération, dont un en support aérien) et le retour du mode DMZ.qui entre d'ailleurs en phase de bêta pour les joueurs PlayStation ayant précommandé le jeu, et voici plus exactement le planning à suivre.Bêta exclusif PlayStation 4/5 :- Dès le 16 septembre pour ceux qui ont précommandé le jeu- Dès le 18 pour tous les autres- Se termine le 20Bêta pour tous :- Dès le 22 septembre pour ceux qui ont précommandé le jeu- Dès le 24 pour tous les autres- Se termine le 26Du coté de, les hostilités débuteront le 16 novembre, et même temps que la Saison 1 deavec sa nouvelle map (Al Mazrah) qui proposera 18 points d'intérêt.