Deathloop arrive enfin sur Xbox Series

Un an (et un jour) après le lancement desur PC et PlayStation 5, Microsoft n'a pas tardé à faire valoir ses droits sur cette excellente production d'Arkane et en annonce le lancement sur Xbox Series dès le 20 septembre.Cette version intégrera tout le contenu du suivi (la MAJ Golden Loop et un mode photo essentiellement) ainsi que le cross-play et, bien entendu, ce sera disponible Day One dans le Game Pass, avec possibilité de lancer le pré-téléchargement dès maintenant.Et quitte à squatter le service de Microsoft, peut-être en profiteriez-vous pour télécharger, également intégré dès aujourd'hui.