It Takes Two arrive enfin sur Switch

Considéré unanimement comme une petite réussite en matière de variété et de coopération (obligatoire on rappelle),va avec un certain retard arriver sur Switch, et ce pour le 4 novembre avec une édition qui en prend un léger coup sur le plan technique (au moins, ce n'est pas du Cloud) et qui gardera son coop en local ou en ligne via le système de Pass Ami gratuit.De quoi agrémenter un peu les caisses du développeur en attendant que Josef Fares se décide à dévoiler son prochain projet.