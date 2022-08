On ne compte plus le nombre de trailers pourmais celui de la GamesCom vient apporter deux choses, avec pour commencer la confirmation de deux têtes connues parmi le casting de vilains, à savoir Harley Quinn et le colosse Clayface.L'autre, c'est que le jeu n'est pas reporté mais, à l'inverse, avancé (pas trop non plus) : ce sera pour le 21 octobre au lieu du 25. Toujours ça pour les impatients.