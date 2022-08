Hogwarts Legacy prend RDV pour la GamesCom Hogwarts Legacy prend RDV pour la GamesCom

Très discret depuis mars dernier, ce qui doit expliquer en partie son report au 10 février 2023 (et plus tard sur Switch), Hogwarts Legacy va enfin se montrer à nouveau, et ce sera pour la conférence d'ouverture de la GameCom le 23 août à 20h00. C'est noté.



Une conférence qui mettra en avant une vingtaine de jeux, dont des « surprises et des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas » (selon Geoff), et parmi les titres déjà annoncés, nous sommes déjà assurés d'avoir du neuf sur Sonic Frontiers et un premier aperçu de gameplay pour le fameux Goat Simulator 3.