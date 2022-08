XIII Remake montre sa refonte

Comme nous le savions déjà, Microids a préféré rattraper le désastreux travail sur le remake deen confiant une refonte complète au studio Tower Five, qui a pris plus d'un an pour apporter tout un tas de correctifs, un 60FPS totalement stable, des améliorations graphiques/sonores et même sur la DA, tout en ajoutant en bonus le retour du mode multi.Voici un aperçu du travail effectué, en rappelant que l'upgrade arrivera le 13 septembre, évidemment gratuite pour tous les possesseurs du jeu (et même chose sur Switch un peu plus tard, mais sans le 60FPS).