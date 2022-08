En ce lundi encore plus calme que d'habitude (en même temps, c'est férié), Sony vient offrir une piqûre de rappel en nous livrant une sorte de « Previously On » en attendant l'arrivée dele 9 novembre prochain, sur PlayStation 5 et PlayStation 4.Sinon pour les retardataires, vous pouvez zapper la vidéo et le faire directement pour une bouchée de pain, et même directement offert à tous les abonnés PS Plus même ceux de base (via la PS Plus Collection).