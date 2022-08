Marvel's Spider-Man se lance sur PC

Sony signale avec ce trailer de lancement la mise à disposition depuis quelques heures desur PC, évidemment dans son édition complète (donc avec les différents costumes et les trois DLC « vite fait scénarisés »), pour un résultat très satisfaisant selon les premiers retours, du moins à condition d'avoir une machine qui vaut son prix, et c'est peu de le dire, peut-être à cause du manque de talent actuel de Nixxes en matière d'optimisation pour un tel portage. De quoi néanmoins se faire la main pour la boîte dont l'avenir sera fait de ce type d'opération depuis son rachat par PlayStation.Rappelons en passant que les prochains titres PlayStation Studios vers le PC serontet(en fin d'année, normalement), et logiquement un jour ou l'autrevu les indices clairs de la base de données Steam.