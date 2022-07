Tower of Fantasy prend finalement de l'avance

On l'attendait pour septembre mais c'est finalement pour le 11 août à 02h00 du matin précisément que sortira en occidentsur PC et mobile (disponible en Chine depuis la fin d'année dernière).Dans les grandes lignes, ce nouveau F2P se présente comme un «futuriste », avec toujours une mise en avant de l'exploration et tout un tas de combat dont le système gacha ne reposera plus sur les personnages (un seul, à créer soi-même) mais sur l'équipement, octroyant de nouvelles capacités.Nous verrons bien si cette nouvelle production réitère le succès de précité mais l'attente est bien là : Level Infinite annonce 3 millions de pré-inscriptions.