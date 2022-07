Exoprimal montre une partie de son bestiaire

Après avoir assuré queproposerait une dizaine de classes (ou disons exosquelettes) au lancement, Capcom revient maintenant sur le bestiaire de cette expérience multi avec d'un coté les dinosaures classiques comme le T. Rex, le Vélociraptor ou le Tricératops, et de l'autre les « Neosaurs », donc des versions modifiées et dotées de compétences spéciales, incluant le « Sniper Neosaur » et le « Neo Ankylosaurus ».A découvrir plus en détails courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.