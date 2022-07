C'est avec un soupir de lassitude que l'on a découvert la quatrième vidéo sur, et comme les trois précédentes depuis 2020, toujours pas la moindre goutte de gameplay, même si l'on aura un vague aperçu du rendu via les quelques screens (Alpha) plus bas.De nouveau reporté, le titre est désormais attendu pour un vague 2023 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), et aura pour rappelle lieu à Hong-Kong et ses alentours.