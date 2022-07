Un nouveau trailer pour Made in Abyss

C'est d'ici la fin du mois que sortira la deuxième saison de l'anime, et Spike Chunsoft ne s'est pas fait prier pour rebondir sur le sujet en dévoilant un nouveau trailer de son jeu, adaptation qui on rappelle proposera deux modes Histoire : le premier reprenant en partie le scénario d'origine, l'autre pour raconter quelque chose d'inédit.Sortie prévue le 2 septembre sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.