Microids nous annonce Astérix & Obélix XXXL

Microids enchaîne avec les grands représentants gaulois, et après une tentative beat'em all 2D, c'est le retour de l'action relativement 3D avec, le quatrième épisode qui va cette fois nous emmener en Irlande, là où le prochain film cinéma ira jeter un œil du coté de l'Asie.Pas d'informations particulières et on espère une plus grande réussite que le bien terne, l'unique nouveauté annoncée étant un mode 4 joueurs au lieu de 2, sans grand effort (sauf surprise) vu que le trailer indique que les joueurs 3 & 4 contrôleront des clones des deux premiers.Sortie prévue pour la fin d'année sur tous les supports, SAUF sur Xbox One (mais quand même sur Xbox Series).