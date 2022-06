Tower of Fantasy : le ''Genshin Impact futuriste'' précise sa date de lancement en occident

Pendant quecompte ses milliards de recettes, son concurrent directcommence tranquillement à amorcer sa descente depuis son vol venu de Chine, avec un lancement programmé en occident pour septembre 2022 sur PC et mobile, les consoles n'étant pas (encore) concernées par cette nouvelle production.On aura toujours de l'action-RPG dans un grand monde ouvert, avec néanmoins comme différence majeure, outre le fait d'avoir des véhicules, le fait qu'il n'y aura ici pas de personnages à collectionner : un avatar unique (homme/femme), point. Alors comment apporter de la variété tout en permettant de gratter de l'argent aux plus impatients : tout simplement les armes, incroyablement nombreuses avec possibilité d'en équiper trois par combat pour basculer de l'une à l'autre, avec les évidentes différences coté éléments et capacités.