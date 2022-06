Soul Hackers 2 et le concept de ''Soul Matrix''

Atlus continue de livrer des vidéos depour bien détailler le contenu de sa suite, ici avec le « Volume 5 » pour s'attarder sur le principe du « Soul Matrix », un gigantesque donjon dont la structure et les éléments à l'intérieur seront générés aléatoirement en fonction du « Soul Level » des trois compagnons de Ringo (chose que l'on boost en blablatant avec eux).Plus le Soul Level est élevé, plus le donjon recèlera de secrets pour débloquer de nouvelles compétences, avec le risque de faire face à des ennemis beaucoup plus puissants que la norme.Sortie prévue le 26 août sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.