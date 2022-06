Overwatch 2 : la Reine des Junkers fait son show

Blizzard avait déjà mis en avant « La Reine des Junkers », personnage totalement inédit dans le casting demais ce n'était visiblement pas suffisant : en voici trois nouvelles vidéos, aussi bien pour la présentation et le gameplay qu'un carnet de développeur sur la création du personnage qui, notez, sera chez nous doublée par Andrey Sourdive (Abby danspour ne citer qu'un exemple).Pour ceux qui seraient passés à coté, on vous renvoie à l'article avec le lien vers l'inscription à la bêta (le 28 juin) et un aperçu des plans de lancement ().