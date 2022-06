Overwatch 2 : détails du lancement, feuille de route et inscription à la bêta

Blizzard nous avait promis de faire un gros point suren cette soirée du 16 juin et il y a de quoi faire effectivement vu les nombreuses vidéos à disposition, sans oublier les informations résumées comme suit :- Confirmation du cross-save comme le veut l'époque- Aucune lootboxes- Les objets seront vendus en boutique (MAJ à rythme périodique)- Présence évidente d'un Battle Pass- Chaque saison durera 9 semaines- Trois héros supplémentaires (Sojourn, La Reine Junker et autre)- Six nouvelles cartes- Nouveau mode de jeu (5V5)- Ajout de 30 skins- Un skin mythique- Nouveau héros (type Tank)- Nouvelle carte- Plus de 30 skins- Un skin mythique- Deuxième pass de combat- Nouveaux héros- Nouvelles cartes- Nouveaux modes- Plus de 100 skins en chantier- Arrivée du PVE- Début le 28 juin sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen- InscriptionsComme beaucoup de F2P,proposera l'équivalent d'un pack Fondateur (ici « Pack Watchpoint »), donc payant -prix encore inconnu- et offrant dès le lancement plusieurs bonus :- 2 skins légendaires- Le Pass de la Saison 1- 2000 points de monnaie in-game- Icône exclusive- Le premieren édition légendaire