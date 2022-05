En attendant le deuxième épisode, White Day va revenir sur Switch et New Gen

En attendant des nouvelles de sa suite annoncée l'année dernière, alors même que l'équipe avait annoncé 4 ans auparavant un certain(probablement un spin-off) qui n'est jamais sorti, les coréens de Sonnori vont se ressourcer un peu en portant le premiersur PlayStation 5, Xbox Series et Switch, sachant que le titre est disponible sur PC, PS4 et mobile depuis 2017.Les amateurs de survival-horror à ambiance asiatique (y a de beaux jump-scares de mémoire) pourront donc essayer ces nouvelles éditions dès septembre 2022, avec même version boîte coté Sony et Nintendo, sans ajout notable autre que les dizaines de costumes autrefois en DLC.