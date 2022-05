Spiders annonce GreedFall II : The Dying World

Plus gros succès critique et commercial des français de Spiders (plus d'un million de ventes), le RPGa accueilli l'année dernière une upgrade PS5 & SX ainsi qu'une extension, que l'on pouvait considérer comme le point final de la licence, mais c'était sans compter les envies de Nacon.Nacon a en effet racheté le studio ainsi que la licence (le jeu était de base édité par Focus Home) et annonce donc que le couvert sera remis avec, qui se fera attendre jusqu'en 2024 tout de même.Une attente pas surprenante : Spiders doit encore achever en parallèle son action-RPG steampunk, prévu ce 8 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.