Texas Chain Saw Massacre donne des nouvelles

Alors quevient tout juste de débarquer, un autre jeu du genre continue son chantier et il a déjà été officialisé lors des Game Awards :, ou plus simplement « Massacre à la Tronçonneuse » comme on le connaît si bien ici.Et aucune surprise de la part de l'éditeur de, donc toujours du « plusieurs humains contre un vilain ennemi », mais cette fois développé par Sumo Nottingham qui ne s'est plus trop fait remarqué depuis(principalement du soutien depuis).Bref, si on reparle du titre, c'est juste pour cette vidéo comparo coté décors entre le film d'origine et cette adaptation qui n'a toujours pas de date de sortie, mais qui sera exclusive aux consoles New Gen. Et au PC.