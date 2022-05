Blizzard dévoile son Warcraft sur mobile

Comme attendu, Blizzard a dévoilé le premier jeu Warcraft à venir sur mobile, sous le nom de, spin-off orienté stratégie mais au design clairement pompé sur ce que fait Supercell depuis des années sur iOS & Android, jusqu'à la façon de grimper en puissance avec de l'or acquis pour débloquer de nouveaux personnages (65 au lancement) et les faire évoluer. De l'or qui on se doute bien, pourra aussi être obtenu contre de l'argent réel.Coté contenu, les développeurs ont en tout cas sorti l'artillerie lourde car en dehors de l'évident 1V1 et le système de guilde pour ne pas dire clans, nous aurons une vraie campagne solo (70 missions) et des défis de type raids en coop.Sortie prévue quelque part cette année.