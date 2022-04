Switch Sports : trailer de lancement

C'est avec ce petit trailer de lancement que Nintendo signale la disponibilité de, suite de la franchiseavec ses 6 épreuves dont l'indispensable bowling, le tout jouable bien évidemment en local mais également en ligne (avec classements) pour bien promouvoir l'abonnement NSO.Et comme le veut la coutume, le titre bénéficiera d'un certain suivi avec déjà un renouvellement chaque semaine de skins, et l'arrivée du golf plus tard cette année via une MAJ gratuite.