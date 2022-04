Skull & Bones : et soudain, un trailer

Alors que l'Alpha Test se déroule en secret,s'affiche publiquement avec un leak du nouveau trailer, près de 4 ans après sa dernière vidéo officielle.Un trailer qui confirme plusieurs rumeurs, comme le fait que la version rebootée proposera bien des phases à pied pour visiter notamment les petites bourgades des différentes îles, ou aller dénicher des trésors sur la terre ferme.On s'attend à une grosse présentation lors d'un prochain Ubisoft Forward qui risque d'être hautement intéressant selon diverses sources dont celles e Tom Henderson :- Une remise en avant de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake- Un nouveau Prince of Persia en 2,5D façon Ori- The Crew 3- Une suite pour Immortals Fenyx Rising- Assassin's Creed : Rift (extension stand-alone de Valhalla)- Skull & Bones- Avatars : Frontiers of Pandora- The Division Heartland- Ghost Recon Frontline- Beyond Good & Evil 2- Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope- Splinter Cell Remake