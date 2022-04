Saints Row : le point custom en vidéo

Volition a tenu son Live surnouvelle génération afin de faire le point comme attendu sur tout ce qui touche à la customisation, avec cette volonté d'aller toujours plus loin une dizaine d'années après le quatrième épisode déjà très foufou en la matière.Donc pour le personnage, on pourra l'éditer de toutes les manières possibles jusqu'à nous proposer des petites danses emotes, mais on n'oubliera pas la brouette d'armes que l'on pourra même cacher au travers d'un objet, sans oublier les véhicules avec 80 bolides (avec option siège éjectable + wingsuit), l'occasion pour l'équipe de confirmer la présence de bateaux et d'hélicoptères.Rendez-vous le 23 août prochain pour découvrir tout cela manette en main.