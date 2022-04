Trek to Yomi : une longue présentation de gameplay, avec une date de sortie

Pas si longtemps après, les polonais de Flying Wild Hog vont réussir à placer leur curiosité, un jeu d'action avec son esthétique cinématographique et ses caméras semi-fixes qui ne sont pas sans nous rappeler l'époque de. De loin.Bref, on accueille 15 minutes de gameplay pour apprendre en simultané que le titre sortira le 5 mai sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, avec coté Sony 10 % de réduction à la précommande (donc 17,99€ au lieu de 19,99€) tandis que les abonnés Game Pass se contenteront de patienter vu la proposition Day One dans le service.