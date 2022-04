Nobody Saves the World aussi sur PS & Switch, et s'offre du coop en local

Quelques mois après sa sortie sur PC, Xbox Series et Xbox One (toujours disponible dans le Game Pass d'ailleurs), le sympathique action-RPGsigné par les créateurs deva arriver également sur tous les autres supports, donc PlayStation 5, PlayStation 4 ainsi que sur Switch, et ce pour le 14 avril.Jouable en coopération (uniquement en ligne), le titre vous emmènera dans une aventure pleine d'humour avec un personnage pouvant prendre jusqu'à 15 formes différentes (pour 80 capacités à combiner), avec tout un tas de donjons générés aléatoirement et surtout une brouette de quêtes, ce dernier point étant essentiel puisque l'accomplissement de missions est l'unique moyen de se faire de l'xp.- Le titre bénéficiera également d'un mode coop local, même sur PC et Xbox via une MAJ gratuite.