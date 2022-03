Le studio thatgamecompany lancer un projet d'animation autour de Sky

Le studio thatgamecompany souhaite apporter davantage de visibilité à sa licence, et cela passera par un projet d'animation dont on ne sait absolument rien pour le moment, si ce n'est que Jenova Chen a trouvé en partenaire Ed Catmull, co-fondateur d'un certain Pixar dont le carnet d'adresse est probablement conséquent.Pour les intéressés, cette petite expérience « poético-social » qui a attiré 160 millions de joueurs continue sa carrière sur Switch et mobile, en format F2P. Aucune nouvelle en revanche des versions PlayStation et Xbox.