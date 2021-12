Le tactical Relayer se cale pour mars 2022, mais la traduction FR attendra

Des bonnes et des mauvaises nouvelles pour, le nouveau Tactical-RPG des créateurs deau synopsis somme toute classique mais qui réservera peut-être des surprises : dans un futur proche, l'humanité fait face à un groupe d'extra-terrestres très hostiles (les Relayers), obligeant une alliance des forces terriennes grâce aux Stellar Gear, mécha conçu par une ancienne civilisation.Bref, en mauvaise nouvelle, le jeu est reporté d'un mois (24 mars 2022 au lieu du 17 février, sur PS5 comme PS4) mais bonne nouvelle, le lancement aura lieu mondialement. En revanche, l'éditeur faisant preuve de précipitation pour servir tout le monde, nous n'aurons que des sous-titres US, JP, chinois ou coréen MAIS une MAJ évidemment gratuite est déjà prévue pour on ne sait quand, incluant les textes FR.On nous signale enfin que les précommandes numériques débuteront le 25 janvier 2022, l'occasion de retrouver de suite une édition « Premium » incluant un accès anticipé de 3 jours mais aussi et surtout un Season Pass de routine.