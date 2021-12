Sniper Elite 5 s'offre une première bande-annonce, et sera Day One dans le Game Pass

Techniquement, la chose avait déjà été officialisée mais Rebellion a enfin mis les formes derrière l'existence deavec une première bande-annonce et quelques visuels, accompagnés d'informations pour ce nouveau chapitre de la franchise :- Se déroulera en France (1944)- Karl Fairburne prendra contact avec la résistance française- L'objectif sera de mettre fin à « l'opération Kraken », projet secret nazi- Proposera de nombreux lieux dont le rendu a été capturé grâce à la photogrammétrie- Nouvelles options de gameplay (dont des tyroliennes)- Davantage de personnalisation via les établis- Retour du multi à 16- Façon « Souls », possibilité de demander de l'aide à un autre joueur en ligne, ou inversement se faire envahir par un autre joueur (incarnant un sniper de l'Axe)- Et bien entendu, les ralentis d'élimination seront encore plus goreSortie prévue courant 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), avec en joli bonus une proposition Day One dans le service Game Pass aussi bien sur PC que Xbox.