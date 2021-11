Outriders relance la machine avec une MAJ endgame et une extension en 2022

Le succès d'estime (mais encore insuffisant) dea motivé Square Enix a pousser People Can Fly à apporter un suivi non annoncé, avec pour commencer une mise à jour « New Horizon » dès aujourd'hui qui offrira de quoi faire en endgame :- 4 nouvelles cartes expéditions- Un mode expéditions sans chrono- Une nouvelle fonction Transmog- Rééquilibrage général- Nouveau loot- Nouvelles boutiques- Divers correctifsMais le plus important, c'est la promesse d'une annonce au printemps 2022 d'une extension répondant au nom de, encore non datée (si ce n'est qu'elle sortira bien l'année prochaine) et dont le communiqué évite de préciser pour l'heure si elle sera ou non payante (ce sera probablement le cas).