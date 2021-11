Halo Infinite : une version Early Access en vue

Petite actuavec VGC qui rapporte que les boutiques Xbox/Windows ont listé une édition spéciale « Early Access Bundle » et au moins 4 packs DLC. Dans le premier cas, on s'attend comme chez d'autres éditeurs à une version permettant de jouer quelques jours avant le lancement (le 8 décembre) tandis que les DLC n'ont pas à inquiéter puisqu'il est certain que ce sera la foire aux skins.Dans le même temps, IGN a lui révélé la nouvelle carte multi « Streets », se situant à New Monbasa et étant dédiée à des affrontements de moindre taille : du 4V4, sur plusieurs modes en plus du Team Deathmatch.