PS Plus : le programme de novembre

Sony a dévoilé ou plutôt confirmé le leak des jeux PS Plus pour le mois de novembre, avec cette fois six titres à télécharger dès mardi prochain, et une fois n'est pas coutume aucune titre uniquement en format PS5, mais néanmoins la présence d'un titre Day One, doncqui s'est affiché durant le dernier State of Play.Dans ce titre entre le Escape Game et le Loup-Garou (oupour rester dans le cadre JV), six joueurs doivent trouver un moyen de s'échapper, sans savoir que deux d'entre-eux sont en fait des androïdes ou plutôt des « personoïdes », ces derniers ayant bien entendu l'intention de leur pourrir la vie sans se faire remarquer.Pour le programme PS Plus donc :(PS5/PS4)(PS5/PS4)(PS4)(PSVR)(PSVR)(PSVR)