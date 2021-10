SEGA signale avec ce trailer de lancement queest désormais disponible sur l'intégralité des supports, avec ses quelques 300 niveaux façon best-of, sans oublier une douzaine de mini-jeux et quelques guests (Sonic, Tails, Beat et Kazuma).Pour les plus fans, vous pourrez également récupérer Suezo et Morgana (4,99€ l'unité quand même), voire également Hello Kitty le 2 novembre.