Dragon Quest X Offline : trailer et date japonaise

Alors que nous avons perdu tout espoir de voir arriver le MMORPGen occident, on garde néanmoins un œil sur le récemment annoncé, donc une refonte de cet épisode forcément méconnu chez nous, qui ne se contentera pas d'adopter la formule en solo puisque nous aurons également un nouveau style esthétique qui ne sera pas forcément du goût de tous, mais aussi des modifications sur le level-design, le retour au système de combat classique (avec des compétences inédites pour l'occasion) ou encore le doublage intégral.La sortie est signée pour le 26 février 2022 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, toujours uniquement au Japon avec diverses éditions spéciales, et une petite information bonus auquel on s'attendait déjà : le jeu ne couvrira que le scénario de la V1 tandis que les épopées des extensions arriveront sous forme de DLC, dont le premier durant le printemps.Pas un mot pour l'heure concernant les territoires européens et US.