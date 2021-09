Puzzle Bobble 3D (+VR) arrive dans quelques jours

Pour ceux qui veulent un peu nourrir leur PlayStation VR en attendant l'arrivée du casque de nouvelle génération (on ne sait encore quand), apprenez quesortira le 5 octobre avec compatibilité PS Move, 100 stages, un mode infini et même un mode Versus en ligne impliquant toutes les catégories de joueurs.Car il faut rappeler que le titre pourra tout à fait être pratiqué dans son intégralité sans casque si vous le souhaitez, aussi bien sur PlayStation 4 que PlayStation 5, et qu'un achat unique vous donnera accès à toutes les versions (donc PS4, PS5 et PSVR).