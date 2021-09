Ghost of Tsushima Legends : présentation du mode Rivaux (et du stand-alone)

Sucker Punch vient nous rappeler que c'est demain, le 3 septembre, que sortira la version stand-alone deau cas où certains auraient envie de s'adonner au multi sans avoir à passer par l'achat du jeu de base. Ça coûtera 19,99€, et on se demande d'ailleurs pourquoi Sony n'a pas tenté un remaniement à la sauce F2P mais passons.Donc le nouveau trailer en profite pour se baser sur le tout nouveau mode « Rivaux », se déroulant comme suit : deux équipes de deux joueurs affrontent chacun de leur coté des vagues d'ennemis. Chaque adversaire au sol vous offrira un lot de « Magatama », sorte de monnaie qui (originalité) ne servira pas à booster votre team mais inversement foutre le bordel chez les adversaires (malédictions & co).Une fois dépensé suffisamment de Magatama se débloqueront les vagues finales, et ce sera l'équipe étant parvenue en premier au bout du run qui remportera la victoire, avec donc plein de nouvelles armures et éléments cosmétiques à débloquer.