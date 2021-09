PS Plus : le programme de septembre

Sony a officiellement dévoilé la liste des jeux PlayStation Plus qui pourront passer par la case téléchargement dès mardi 7 septembre (jusqu'au 5 octobre), sans surprise au programme puisque comme de plus en plus souvent, le contenu avait été leaké il y a quelques jours.Les abonnés pourront repartir avec le très sympa(exclusivement dans sa version PS5) pour rigoler en couple ou entre amis maintenant que les gosses ont repris le chemin de l'école, accompagné dequ'on ne présente plus, et l'orienté multi