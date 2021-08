House of Ashes : le trailer GamesCom

est venu poser ses fesses durant le pré-show de la GamesCom avec un rapide trailer pour montrer l'un des thèmes centraux de ce « troisième épisode » (tous indépendants on rappelle) : l'ennemi mérite t-il de le rester si un autre ennemi bien plus dangereux est dans les parages ?Vos choix et conséquences seront à découvrir le 22 octobre, en se préparant déjà à débloquer un teaser du quatrième(dont l'existence a déjà été leakée).