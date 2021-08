Humble Games vient nourrir le Game Pass avec plusieurs jeux, dont Into The Pit

Humble Games s'est très bien affiché lors du dernier show Xbox en annonçant l'arrivée de plusieurs jeux Day One dans le service Game Pass, dont deux déjà disponibles (et), et tous les autres dans le courant de l'année, exception faite du survival-horrorqui n'a toujours pas de date précise.En bonus s'est ensuite ajouté, nouveau projet dans le cadre rogue mais en format FPS avec un gros parfum de. Lui arrivera le 19 octobre sur PC et Xbox, également dans le Game Pass.