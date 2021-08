Riders Republic montre son coté customisation

Actuellement en cours de bêta avec d'ailleurs quelques vidéos déjà disponibles sur la toile,a droit à une nouvelle présentation plus officielle montrant tous les aspects de la customisation, forcément parmi les piliers de l'expérience comme la plupart des jeux à service, avec une boutique pour chopper des choses contre de la monnaie in-game, et certains contre du « vrai » argent.Pas d'entourloupe en revanche : toutes les pièces d'équipement avec des stats plus ou moins avantageuses ne pourront être débloquées qu'en jouant.Le jeu complet (terme relatif aujourd'hui) arrivera le 28 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).