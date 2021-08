Quake Remastered débarque en shadow-drop

L'heure n'est pas (encore ?) à l'éventuelle confirmation d'un reboot de la franchise mais les fans de la franchisepeuvent néanmoins fêter les 25 ans de la franchise depuis quelques heures avec la mise en ligne surprise d'un remaster du tout premier épisode à seulement 9,99€ aussi bien sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch avec :- 4K pour celles qui peuvent se le permettre- 60FPS (ou au-delà sur PC)- Compatibilité écran-large (sur PC)- Aide à la gyroscopie quand y a moyen- La campagne principale et toutes les extensions (dont deux inédites !)- Le multi en cross-play- Fonctionnalité mods gratuitsA noter que les abonnés Game Pass ont bien entendu la totale sans frais supplémentaires, tandis que les joueurs PC ajoutent simultanément au serviceetEnfin, un petit tour chez Limited Run Games vous permettra de noter les dates pour les précommandes d'éditions physiques (uniquement PS4 & Switch), à des prix variants entre 30 et 175$.