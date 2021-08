Crysis Remastered Trilogy : un trailer comparo entre les versions Xbox 360 et Xbox Series X

Crytek nous propose un nouvel aperçu depour montrer l'écart technique entre les originaux sur Xbox 360 et ce que l'on obtiendra sur Xbox Series X, à savoir des textures haute définition, de nouveaux effets, une résolution dynamique (entre 1080p et 4K) et du 60FPS.Une trilogie qui arrivera quelque part en fin d'année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (sur PS5 et SX, ce sera un simple bonus graphique via la rétrocompatibilité), en rappelant que seuls les supports Sony et Microsoft bénéficieront d'une version boîte.