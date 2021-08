Une nouvelle présentation pour Lost Judgment

SEGA n'aura pas queà nous fournir pour ces fêtes de fin d'année et même en mettant de coté les refontes de Sonic Colors ou encore Super Monkey Ball, l'éditeur va beaucoup compter sur sonqui s'est offert une énorme présentation aux cotés de Famitsu.C'est en japonais, forcément (et contrairement au produit final qui sera traduit comme le premier), mais vous y verrez quelques uns des arguments de cette suite, avec de nouvelles compétences pour la baston, la mise en place de mécaniques d'infiltration beaucoup plus poussées et comme de coutume tout un tas d'activités annexes.Les trois premières vidéos font dans le détail tandis que la dernière résume l'ensemble, et on retourne patienter jusqu'au 24 septembre pour la sortie en cross-gen sur PlayStation et Xbox.