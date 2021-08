Life is Strange Collection attendra aussi 2022

Square Enix vient d'apporter une petite précision concernant sa salve « Life is Strange » de la rentrée et si le lancement du tout nouveauest maintenue pour le 10 septembre sur tous les supports, on nous indique que le DLC spécial mettant en scène Steph (inclus dans l'édition Deluxe) sera à télécharger le 30 septembre.En revanche, la compilationloupera finalement le coche de fin d'année et devra attendre début 2022, sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Stadia.