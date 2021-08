Pathfinder : Wrath of the Righteous se fera attendre jusqu'en 2022 (chez les consoleux)

Owlcat Games va finalement donner toute la priorité possible à la version PC de, ce qui n'est pas très choquant vu qu'on parle d'un C-RPG et sachez donc que le titre déboulera comme prévu le 2 septembre du coté de la Master Race, pendant que les consoleux devront finalement patienter jusqu'au 1er mars 2022. N'oubliez pas que seule la PlayStation 4 et la Xbox One sont concernées, ce qui ne change pas grand-chose à l'époque de la rétrocompatibilité.Un nouveau trailer a d'ailleurs été diffusé durant l'ID@Xbox, permettant de s'attarder notamment sur le système de « voies mythiques » avec des transformations selon la voie choisie en début de partie (ou la possibilité de rester simple humain tout au long de l'aventure), tout en revenant sur le mode Croisade, une sorte de tactical bonus.